Почему в США сметают алкоголь с полок: названы причины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В то время, как множество бизнесов страдают от пандемии COVID-19 алкогольных магазинов это не касается. Так, в США продажи алкоголя выросли в несколько раз за последнее время, пишет WKOW, сообщает УНН.
"Мы видели множество людей, которые приходили, дико запасаясь. Это было похоже на новогоднюю распродажу каждый день в течение нескольких недель", - рассказала менеджер алкогольного магазина Макензи Дули.
Одной из первопричин высокого спроса на алкоголь в США стал локдаун в связи с пандемией COVID-19.
Но после его отмены продажи алкоголя остались на том же уровне, и даже снова увеличились. Причин, объясняющих это, две - выборы президента США и приближающиеся праздники.
"Сейчас, когда приближаются праздники, и особенно после выборов, мы наблюдаем много продаж", - отметила менеджер алкогольного магазина.
Напомним, что в Украине растет потребление алкоголя отечественного производства. Причина - в его высоком качестве и умеренной цене.
Ранее эксперты рассказали, в чем причина популярности алкоголя на травах среди молодежи, так и более взрослой аудитории.