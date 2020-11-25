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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22469 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81120 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101388 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117502 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152318 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200057 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Почему в США сметают алкоголь с полок: названы причины

Почему в США сметают алкоголь с полок: названы причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В то время, как множество бизнесов страдают от пандемии COVID-19 алкогольных магазинов это не касается. Так, в США продажи алкоголя выросли в несколько раз за последнее время, пишет WKOW, сообщает УНН.

"Мы видели множество людей, которые приходили, дико запасаясь. Это было похоже на новогоднюю распродажу каждый день в течение нескольких недель", - рассказала менеджер алкогольного магазина Макензи Дули.

Одной из первопричин высокого спроса на алкоголь в США стал локдаун в связи с пандемией COVID-19.

Но после его отмены продажи алкоголя остались на том же уровне, и даже снова увеличились. Причин, объясняющих это, две - выборы президента США и приближающиеся праздники.

"Сейчас, когда приближаются праздники, и особенно после выборов, мы наблюдаем много продаж", - отметила менеджер алкогольного магазина.

Напомним, что в Украине растет потребление алкоголя отечественного производства. Причина - в его высоком качестве и умеренной цене.

Ранее эксперты рассказали, в чем причина популярности алкоголя на травах среди молодежи, так и более взрослой аудитории.

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