Чоловіка, який пошкодив в’їзд на Труханів острів, відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Хулігана, який пошкодив в’їзд на Труханів острів, відправили під цілодобовий домашній арешт. По це УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
Таке рішення за клопотанням Київської місцевої прокуратури N4 сьогодні ухвалив Дніпровський районний суд столиці.
Як повідомлялося, слідство кваліфікує дії правопорушника за ч.3 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, столична поліція затримала чоловіка, який розтрощив пункт в'їзду на Труханів острів. Пізніше правопорушник пояснив свої дії. Прокуратура клопотала про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.