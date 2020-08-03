Мужчину, который повредил въезд на Труханов остров, отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Хулигана, который повредил въезд на Труханов остров, отправили под круглосуточный домашний арест. По этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Такое решение по ходатайству Киевской местной прокуратуры N4 сегодня принял Днепровский районный суд столицы.
Как сообщалось, следствие квалифицирует действия правонарушителя по ч.3 ст. 296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, столичная полиция задержала мужчину, который разбил пункт въезда на Труханов остров. Позже преступник объяснил свои действия. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.