Чоловіку, який розтрощив пункт в'їзду на Труханів острів, повідомили про підозру

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомлено про підозру чоловіку, який ввечері 1 серпня 2020 року розтрощив обладнання на пункті в’їзду на острів Труханів у Дніпровському районі столиці. Підозрюваний - мешканець міста Ірпінь Київської області, 1995 року народження, раніше судимий за хуліганські дії. Згідно з матеріалами слідства, перебуваючи у нетверезому стані біля КПП перед в’їздом на Труханів острів, чоловік почав руйнувати обладнання автоматизованої системи пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік розтрощив шлагбаум, камери відеоспостереження, світлофори, пункт управління та інші технічні засоби. Після цього хуліган намагався втекти з місця вчинення злочину на таксі, однак був затриманий правоохоронцями.

"Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство). Місцевою прокуратурою до Дніпровського районного суду столиці скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - вказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, столична поліція затримала чоловіка, який розтрощив пункт в'їзду на Труханів острів. Пізніше правопорушник пояснив свої дії.