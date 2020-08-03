Мужчине, который разбил пункт въезда на Труханов остров, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчине, который в нетрезвом состоянии разбил оборудование на пункте въезда на Труханов остров, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook прокуратуры города Киева.
"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 4 сообщено о подозрении мужчине, который вечером 1 августа 2020 года разбил оборудование на пункте въезда на остров Труханов в Днепровском районе столицы. Подозреваемый - житель города Ирпень Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Согласно материалам следствия, находясь в нетрезвом состоянии возле КПП перед въездом на Труханов остров, мужчина начал разрушать оборудование автоматизированной системы пропуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что человек разбил шлагбаум, камеры видеонаблюдения, светофоры, пункт управления и другие технические средства. После этого хулиган пытался скрыться с места совершения преступления на такси, однако был задержан правоохранителями.
"Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство). Местной прокуратурой в Днепровский районный суд столицы направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, столичная полиция задержала мужчину, который разбил пункт въезда на Труханов остров. Позже нарушитель объяснил свои действия.