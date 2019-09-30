Чоловіка, який погрожував стрибнути з даху на Майдані Незалежності, врятували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Поліцейський врятував чоловіка, який погрожував стрибнути з даху на Майдані Незалежності у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"Вночі невідомий заліз на дах будівлі на Майдані та погрожував скоїти самогубство. На місце відразу приїхала поліція та рятувальники", - зазначили у відомстві.
Комбат 1-го батальйону, полку 1 УПП в місті Києві Олексій Оленін, як повідомляється, кілька годин тому спустився з даху будівлі на Майдані Незалежності.
"Там йому довелось провести 5 годин, спілкуючись з хлопчиною, який хотів звідти зістрибнути. Поліцейський Оленін протягом 5-х годин сидів на слизькому даху. Потім він спустився звідти разом з тим хлопчиною. Він його врятував", - додали у МВС.
Нагадаємо, у ніч на понеділок біля столичного Майдану Незалежності чоловік погрожував стрибнути з даху багатоповерхівки.