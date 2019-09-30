Угрожавшего прыгнуть с крыши на Майдане Независимости мужчину спасли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Полицейский спас мужчину, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане Независимости в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехала полиция и спасатели", - отметили в ведомстве.
Комбат 1-го батальона, полка 1 УПП в Киеве Алексей Оленин, как сообщается, несколько часов назад спустился с крыши здания на Майдане Независимости.
"Там ему пришлось провести 5 часов, общаясь с юношей, который хотел оттуда спрыгнуть. Полицейский Оленин в течение 5 часов сидел на скользкой крыше. Затем он спустился оттуда вместе с тем юношей. Он его спас", - добавили в МВД.
Напомним, в ночь на понедельник возле столичного Майдана Независимости мужчина угрожал прыгнуть с крыши многоэтажки.