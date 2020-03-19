Чоловіка, який контактував з померлою від коронавірусу жінкою в Івано-Франківську, госпіталізовують
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Івано-Франківську госпіталізовано чоловіка, який контактував з померлою від коронавірусу жінкою. Про це заявив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає кореспондент УНН.
Так, Федорів підтвердив, що в області підтверджений перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19 ,який закінчився смертю пацієнта, а саме 56 річної жительки Івано-Франківська.
"Контактну особу, яка перебувала в самоізоляції, наразі госпіталізується до обласної клінічної інфекційної лікарні“,- сказав Федорів.
На питання, яка історія подорожі загиблої жінки, Федорів відповів: “Чоловік приїхав з-за кордону. Це контактна особа, яка знаходилася на самоізоляції”.
Окрім того, Федорів зазначив, що чоловік з жінкою проживали удвох. Діти живуть окремо.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом.
Як повідомлялося,в Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19.