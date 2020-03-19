Мужчину, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в Ивано-Франковске, госпитализируют
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Ивано-Франковске госпитализирован мужчина, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной. Об этом заявил и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив, передает корреспондент УНН.
Так, Федорив подтвердил, что в области подтвержден первый случай заболевания коронавируса COVID-19, который закончился смертью пациента, а именно 56 летней жительницы Ивано-Франковска.
“Контактное лицо, которое находилась в самоизоляции, пока госпитализируется в областную клиническую инфекционную больницу”, — сказал Федорив.
На вопрос, какая история путешествия погибшей женщины, Федорив ответил: “Муж приехал из-за границы. Это контактное лицо, которое находилось на самоизоляции”.
Кроме того, Федорив отметил, что мужчина и женщина проживали вдвоем. Дети живут отдельно.
Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом.
Как сообщалось, в Украине подтверждено уже 21 случай COVID-19.