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Чоловік, що погрожував підірвати міст у Києві, був звільнений у липні – командування ССО

Чоловік, що погрожував підірвати міст у Києві, був звільнений у липні – командування ССО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, справді раніше проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій (ССО). Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу командування, передає УНН.

“У липні 2019 року за наказом був звільнений зі служби за невиконання умов контракту”, — поінформували в пресслужбі.

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Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.

Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.

Наразі рух на мосту було відновлено.

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