Чоловік повісився в Івано-Франківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Прикарпатті чоловік покінчив з життям самогубством, повісившись. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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"2 жовтня 2019 року у Тлумацькому районі у селищі Обертин покінчив життям самогубством через повішення громадянин 1981 року народження, місцевий житель", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, днями на прикарпатті чоловік покінчив з життям, порізавши собі горло.