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Мужчина повесился в Ивано-Франковской области

Киев • УНН

 • 25440 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. На Прикарпатье мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Мужчина повесился в Ивано-Франковской области

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"2 октября 2019 года в Тлумацком районе в поселке Обертин покончил жизнь самоубийством через повешение гражданин 1981 года рождения, местный житель", - сообщили в управлении.

Напомним, на днях на Прикарпатье мужчина покончил с жизнью, порезав себе горло.

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