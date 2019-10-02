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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 780 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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10:35 • 5904 перегляди

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Чоловік покінчив з життям, порізавши собі горло

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Самогубця на Прикарпатті порізав собі горло ножом і помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Чоловік покінчив з життям, порізавши собі горло

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"30 вересня 2019 року у місті Коломия на вулиці Пушкіна громадянин 1974 року народження покінчив життя самогубством через нанесення поранення ножом в горло", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині самогубця кинувся під потяг.

Українські Національні Новини

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