Чоловік покінчив з життям, порізавши собі горло
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Самогубця на Прикарпатті порізав собі горло ножом і помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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"30 вересня 2019 року у місті Коломия на вулиці Пушкіна громадянин 1974 року народження покінчив життя самогубством через нанесення поранення ножом в горло", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині самогубця кинувся під потяг.