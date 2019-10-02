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Мужчина покончил с жизнью, порезав себе горло

Киев • УНН

 • 14450 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Самоубийца на Прикарпатье порезал себе горло ножом и скончался. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Мужчина покончил с жизнью, порезав себе горло

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"30 сентября 2019 года в городе Коломыя на улице Пушкина гражданин 1974 года рождения покончил жизнь самоубийством через нанесение ранения ножом в горло", - сообщили в управлении.

Напомним, недавно в Харьковской области самоубийца бросился под поезд.

Украинские Национальные Новости

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