Мужчина покончил с жизнью, порезав себе горло
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Самоубийца на Прикарпатье порезал себе горло ножом и скончался. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
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"30 сентября 2019 года в городе Коломыя на улице Пушкина гражданин 1974 года рождения покончил жизнь самоубийством через нанесение ранения ножом в горло", - сообщили в управлении.
Напомним, недавно в Харьковской области самоубийца бросился под поезд.