Члени Меджлісу обговорили із секретарем РНБО стратегію деокупації Криму

Так, 30 грудня 2020 року у київському офісі Меджлісу кримськотатарського народу відбулася зустріч з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даниловим.

"У ході ґрунтовної і відвертої бесіди учасники зустрічі обговорили питання спільної взаємодії при розробці та обговоренні Державної стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, реалізації ініціативи "Кримська платформа", а також застосуванні санкцій у відношенні осіб та підприємств, чия незаконна діяльність сприяє російській окупаційній владі у Криму та посиленню жорстоких переслідувань і репресій громадян України, що проживають на півострові", - написав Чубаров.

За його словами, на завершення зустрічі сторони домовилися про конкретні форми взаємодії Меджлісу кримськотатарського народу з Радою національної безпеки і оборони України з обговорених питань.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив, що питання тимчасово окупованого Криму та його звільнення повернуто у міжнародний порядок денний.

Як повідомлялося, Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної окупації Криму і Севастополя і зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни.