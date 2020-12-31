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Члены Меджлиса обсудили с секретарем СНБО стратегию деоккупации Крыма

Киев • УНН

 • 15544 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Члены Меджлиса крымскотатарского народа обсудили с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Члены Меджлиса обсудили с секретарем СНБО стратегию деоккупации Крыма

Так, 30 декабря 2020 года в киевском офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялась встреча с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

"В ходе обстоятельной и откровенной беседы участники встречи обсудили вопросы совместного взаимодействия при разработке и обсуждении Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, реализации инициативы "Крымская платформа", а также применении санкций в отношении лиц и предприятий, чья незаконная деятельность способствует российской оккупационной власти в Крыму и усилению жестоких преследований и репрессий граждан Украины, проживающих на полуострове", - написал Чубаров.

По его словам, в завершение встречи стороны договорились о конкретных формах взаимодействия Меджлиса крымскотатарского народа с Советом национальной безопасности и обороны Украины оговоренных вопросов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос временно оккупированного Крыма и его освобождения возвращен в международную повестку дня.

Как сообщалось, Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной оккупации Крыма и Севастополя и усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны.

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