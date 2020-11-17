Чинний мер Краматорська програв другий тур виборів

“На Донеччині у Краматорську за результатами "другого туру“ виборів на посаду міського голови більшість голосів отримав Олександр Гончаренко. Розрив між кількістю голосів, відданих мешканцями міста за кандидатів, склав більше ніж 17%. Явка виборців у день "другого туру“ склала 23,14%”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Краматорську 15 листопада відбулося повторне голосування.

В ОПОРІ зазначили, що вже близько 3 години ночі 16 листопада Краматорська міська територіальна виборча комісія склала протокол про результати голосування з виборів міського голови, яким встановлено, що новим очільником міста став Олександр Гончаренко. За нього свої голоси віддали 18 686 виборців. За Андрія Панкова проголосувало 13 070 осіб.

Загальний розподіл голосів наступний:

• Олександр Гончаренко — 57,85%;

• Андрій Панков — 40,47%.

В ОПОРІ також повідомляють, що у голосуванні взяли участь 32 296 виборців. Загальна кількість виборців у Краматорську, за даними сайту ДРВ, станом на 31 жовтня 2020 року складає 122 881 осіб.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Підсумкова середня явка на другому турі виборів, за даними ЦВК, становила 24%, що менше, ніж у першому турі.