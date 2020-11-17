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Действующий мэр Краматорска проиграл второй тур выборов

Действующий мэр Краматорска проиграл второй тур выборов

Киев  •  УНН

 • 15290 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во втором туре выборов мэром Краматорска избран самовыдвиженец Александр Гончаренко. Действующий мэр города Андрей Панков проиграл оппоненту. Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"В Донецкой области в Краматорске по результатам "второго тура" выборов на должность городского головы большинство голосов получил Александр Гончаренко. Разрыв между количеством голосов, отданных жителями города за кандидатов, составил более 17%. Явка избирателей в день "второго тура" составила 23,14%", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Краматорске 15 ноября состоялось повторное голосование.

В ОПОРЕ отметили, что уже около 3:00 ночи 16 ноября Краматорска городская территориальная избирательная комиссия составила протокол о результатах голосования по выборам городского головы, которым установлено, что новым главой города стал Александр Гончаренко. За него свои голоса отдали 18 686 избирателей. За Андрея Панкова проголосовало 13 070 человек.

Общее распределение голосов следующее:

• Александр Гончаренко - 57,85%;
• Андрей Панков - 40,47%.

В ОПОРЕ также сообщают, что в голосовании приняли участие 32 296 избирателей. Общее количество избирателей в Краматорске, по данным сайта ГРИ, по состоянию на 31 октября 2020 года составляет 122 881 человек.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Итоговая средняя явка во втором туре выборов, по данным ЦИК, составила 24%, что меньше, чем в первом туре.

Украинские Национальные Новости

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