"Чим раніше - тим краще": Байден наполягає на завершенні евакуації з Кабула

Деталі

США і їх союзники евакуювали понад 70 тисяч людей, включаючи їх громадян, співробітників НАТО і афганців, які перебувають у групі ризику, з 14 серпня, за день до того, як таліби вторглися в столицю Кабул.

Західні країни зараз поспішають завершити евакуацію до закінчення крайнього терміну виведення іноземних військ відповідно до угоди, укладеної з талібами в минулому році.

Байден заявив, що американські війська поспішають вкластися в термін.

"Чим раніше ми закінчимо, тим краще, - сказав Байден. - Кожен день операції збільшує ризик для наших військ".

В "Талібані" заявили, що всі іноземні евакуації повинні бути завершені до 31 серпня, і попросили США перестати закликати афганців виїхати, а також намагалися переконати людей в аеропорту повернутися додому, запевнивши їх, що їм нема чого боятися.

"Ми гарантуємо їх безпеку", - заявив на пресконференції офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід.

Доповнення

Лідери найбільших промислово розвинених країн Великої сімки - Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США - зустрілися віртуально, щоб обговорити, як завершити виведення військ і як боротися з Талібаном тепер, коли він захопив владу.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, переговори не привели до "нових термінів" завершення місії по евакуації, хоча велися інтенсивні дискусії про те, чи можна використовувати цивільний аеропорт в Кабулі після 31 серпня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що головною умовою угоди G7 було те, що бойовики повинні дозволити безпечний прохід афганцям, які бажають залишити країну, навіть після цього крайнього терміну.

Додамо

"Талібан" призначив колишнього затриманого в Гуантанамо муллу Абдула Кайюм Закіра виконуючим обов'язки міністра оборони, повідомив новинний канал Al Jazeera з посиланням на джерело в "Талібан".

Деякі колишні урядовці Афганістану кажуть, що їм наказали повернутися до роботи.