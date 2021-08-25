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"Чем раньше тем лучше": Байден настаивает на окончании эвакуации из Кабула

"Чем раньше тем лучше": Байден настаивает на окончании эвакуации из Кабула

Киев  •  УНН

 • 19129 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с растущей опасностью, потому, что они настаивают на завершении эвакуации до крайнего срока 31 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuteres.

Детали

США и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, сотрудников НАТО и афганцев, которые находятся в группе риска, с 14 августа, за день до того, как талибы вторглись в столицу Кабул.

Западные страны сейчас спешат завершить эвакуацию до окончания крайнего срока вывода иностранных войск в соответствии с соглашением, заключенным с талибами в прошлом году.

Байден заявил, что американские войска спешат уложиться в срок.

"Чем раньше мы закончим, тем лучше, - сказал Байден. - Каждый день операции увеличивает риск для наших войск".

В "Талибан" заявили, что все иностранные эвакуации должны быть завершены до 31 августа, и попросили США перестать призывать афганцев уехать, а также пытались убедить людей в аэропорту вернуться домой, заверив их, что им нечего бояться.

"Мы гарантируем их безопасность", - заявил на пресс-конференции официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Дополнение

Лидеры крупнейших промышленно развитых стран Большой семерки - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США - встретились виртуально, чтобы обсудить, как завершить вывод войск и как бороться с Талибаном теперь, когда он захватил власть.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, переговоры не привели к "новым терминам" завершения миссии по эвакуации, хотя велись интенсивные дискуссии о том, можно ли использовать гражданский аэропорт в Кабуле после 31 августа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что главным условием соглашения G7 было то, что боевики должны позволить безопасный проход афганцам готовых покинуть страну, даже после этого крайнего срока.

Добавим

"Талибан" назначил бывшего задержанного в Гуантанамо муллу Абдула Кайюм Закира исполняющим обязанности министра обороны, сообщил новостной канал Al Jazeera со ссылкой на источник в "Талибан".

Некоторые бывшие чиновники Афганистана говорят, что им приказали вернуться к работе.

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