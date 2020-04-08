Чи буде дефіцит спирту та як зміняться цінники на горілку, - експерт окреслив перспективи

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 86250 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 148675 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 95085 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 325498 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166211 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140491 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194112 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123070 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107788 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104553 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67589 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 86257 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 148697 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143504 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 325523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17220 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19185 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26281 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35412 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125599 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Чи буде дефіцит спирту та як зміняться цінники на горілку, - експерт окреслив перспективи

Київ • УНН

 • 18778 перегляди

КИЇВ. 8 квітня УНН. Якщо карантинні заходи в Україні триватимуть два або навіть три місяці, то спирту власного виробництва нам все одно повинно вистачити: і на медичні цілі, і на потреби алковиробників. Але ціни на горілчану продукцію в Україні можуть все одно зрости. На чому ґрунтуються такі прогнози - у коментарі УНН розповів економіст Андрій Новак.

Чи буде дефіцит спирту та як зміняться цінники на горілку, - експерт окреслив перспективи

"Виробництво спирту не здійснюється із дня на день. Його виробляють великими партіями, які потім продають місяцями, по півроку навіть. Тому якщо карантин не буде тривати надто довго, і якщо не надто довго перепрофільовуватимуть підприємства "Укрспирту" на медичні спирти, то в принципі, алкогольний ринок дефіциту харчового спирту не відчує.

Тим більше, що завжди є можливість імпорту, є певні запаси спирту у кожного виробника для того, щоб забезпечувати безперервне виробництво. Тому якщо карантин обмежиться 2-3 місяцями, то алковиробники спиртових проблем не відчують", - пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецький вірусолог запропонував профілактувати коронавірус міцним алкоголем.

Разом з тим, експерт не виключив подорожчання алкогольної продукції.

"Інша справа - акцизи. У нас у структурі ціни на алкогольні вироби найбільшу частку займають акцизи, а не вартість сировини. І у нас же є тривала практика, коли закривати дірки бюджету починають саме за рахунок алкоголю і тютюну. А проблеми з наповненням бюджету сьогодні великі. А продаж тютюну і алкоголю – це завжди стабільний потік податкових надходжень. От це і може бути реальною причиною зростання вартості алкоголю українського виробництва", - резюмував Новак.

Як повідомлялося раніше в УНН, на тлі карантину у різних країнах Європи і США фіксують значне зростання попиту на алкогольну продукцію.

В Україні офіційних даних з приводу росту показників продажів спиртних напоїв поки немає.

Зауважимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46