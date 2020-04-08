Чи буде дефіцит спирту та як зміняться цінники на горілку, - експерт окреслив перспективи

КИЇВ. 8 квітня УНН. Якщо карантинні заходи в Україні триватимуть два або навіть три місяці, то спирту власного виробництва нам все одно повинно вистачити: і на медичні цілі, і на потреби алковиробників. Але ціни на горілчану продукцію в Україні можуть все одно зрости. На чому ґрунтуються такі прогнози - у коментарі УНН розповів економіст Андрій Новак.