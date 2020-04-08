Чи буде дефіцит спирту та як зміняться цінники на горілку, - експерт окреслив перспективи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня УНН. Якщо карантинні заходи в Україні триватимуть два або навіть три місяці, то спирту власного виробництва нам все одно повинно вистачити: і на медичні цілі, і на потреби алковиробників. Але ціни на горілчану продукцію в Україні можуть все одно зрости. На чому ґрунтуються такі прогнози - у коментарі УНН розповів економіст Андрій Новак.
"Виробництво спирту не здійснюється із дня на день. Його виробляють великими партіями, які потім продають місяцями, по півроку навіть. Тому якщо карантин не буде тривати надто довго, і якщо не надто довго перепрофільовуватимуть підприємства "Укрспирту" на медичні спирти, то в принципі, алкогольний ринок дефіциту харчового спирту не відчує.
Тим більше, що завжди є можливість імпорту, є певні запаси спирту у кожного виробника для того, щоб забезпечувати безперервне виробництво. Тому якщо карантин обмежиться 2-3 місяцями, то алковиробники спиртових проблем не відчують", - пояснив він.
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Разом з тим, експерт не виключив подорожчання алкогольної продукції.
"Інша справа - акцизи. У нас у структурі ціни на алкогольні вироби найбільшу частку займають акцизи, а не вартість сировини. І у нас же є тривала практика, коли закривати дірки бюджету починають саме за рахунок алкоголю і тютюну. А проблеми з наповненням бюджету сьогодні великі. А продаж тютюну і алкоголю – це завжди стабільний потік податкових надходжень. От це і може бути реальною причиною зростання вартості алкоголю українського виробництва", - резюмував Новак.
Як повідомлялося раніше в УНН, на тлі карантину у різних країнах Європи і США фіксують значне зростання попиту на алкогольну продукцію.
В Україні офіційних даних з приводу росту показників продажів спиртних напоїв поки немає.
Зауважимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").