Будет ли дефицит спирта и как изменятся ценники на водку, - эксперт обозначил перспективы

"Производство спирта не осуществляется со дня на день. Его производят большими партиями, потом продают месяцами, по полгода даже. Поэтому если карантин не будет длиться слишком долго, и если не слишком долго будут перепрофилировать предприятия "Укрспирта" на медицинские спирты, то в принципе, алкогольный рынок дефицита пищевого спирта не почувствует.

Тем более, что всегда есть возможность импорта, есть определенные запасы спирта у каждого производителя для того, чтобы обеспечивать непрерывное производство. Поэтому если карантин ограничится 2-3 месяцами, то алкопроизводители спиртовых проблем не почувствуют", - пояснил он.

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Вместе с тем, эксперт не исключил подорожания алкогольной продукции.

"Другое дело - акцизы. У нас в структуре цены на алкогольные изделия наибольшую долю занимают акцизы, а не стоимость сырья. И у нас же есть длительная практика, когда закрывать дыры бюджета начинают именно за счет алкоголя и табака. А проблемы с наполнением бюджета сегодня большие. А продажа табака и алкоголя - это всегда стабильный поток налоговых поступлений. Вот это и может быть реальной причиной роста стоимости алкоголя украинского производства", - резюмировал Новак.

Как сообщалось ранее в УНН, на фоне карантина в разных странах Европы и США фиксируют значительный рост спроса на алкогольную продукцию.

В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.

Заметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").