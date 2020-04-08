Будет ли дефицит спирта и как изменятся ценники на водку, - эксперт обозначил перспективы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля УНН. Если карантинные мероприятия в Украине будут продолжаться два или даже три месяца, то спирта собственного производства нам все равно должно хватить: и на медицинские цели, и на нужды алкопроизводителей. Но цены на водочную продукцию в Украине могут все равно возрасти. На чем основываются такие прогнозы - в комментарии УНН сказал экономист Андрей Новак.
"Производство спирта не осуществляется со дня на день. Его производят большими партиями, потом продают месяцами, по полгода даже. Поэтому если карантин не будет длиться слишком долго, и если не слишком долго будут перепрофилировать предприятия "Укрспирта" на медицинские спирты, то в принципе, алкогольный рынок дефицита пищевого спирта не почувствует.
Тем более, что всегда есть возможность импорта, есть определенные запасы спирта у каждого производителя для того, чтобы обеспечивать непрерывное производство. Поэтому если карантин ограничится 2-3 месяцами, то алкопроизводители спиртовых проблем не почувствуют", - пояснил он.
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Вместе с тем, эксперт не исключил подорожания алкогольной продукции.
"Другое дело - акцизы. У нас в структуре цены на алкогольные изделия наибольшую долю занимают акцизы, а не стоимость сырья. И у нас же есть длительная практика, когда закрывать дыры бюджета начинают именно за счет алкоголя и табака. А проблемы с наполнением бюджета сегодня большие. А продажа табака и алкоголя - это всегда стабильный поток налоговых поступлений. Вот это и может быть реальной причиной роста стоимости алкоголя украинского производства", - резюмировал Новак.
Как сообщалось ранее в УНН, на фоне карантина в разных странах Европы и США фиксируют значительный рост спроса на алкогольную продукцию.
В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.
Заметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").