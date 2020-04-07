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Пандемія коронавірусу: у США злетіли продажі алкоголю, особливо через Інтернет

Київ • УНН

 • 15708 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За тиждень продажі алкоголю в США виросли на 55% в річному вираженні. Такі дані надала дослідницька компанія Nielsen, передає УНН з посиланням на newsweek.com

Найбільше зросли продажі міцного алкоголю - на 75% (тижнем раніше зростання склало 26%), продажі вина - на 66% (28%). Продажі пива виросли на 42% (14%).

Також повідомляється, що онлайн-продажі алкоголю зросли на 243%.

Аналітики зліт продажів пояснюють тим, що через пандемію коронавіруса люди змушені перебувати вдома і не можуть відвідувати бари і ресторани.

Як писав УНН, коронавірус також провокував зростання продажів вина по всьому світу.

В Україні ж, даних про зростання продажів алкогольних напоїв поки немає, проте, економісти вже попереджають про можливе подорожчання спиртного на тлі карантинних заходів та майбутніми труднощами з імпортом. При тому не тільки алкоголю, але і фруктів, і овочів.

Уточнимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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