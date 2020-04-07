Пандемія коронавірусу: у США злетіли продажі алкоголю, особливо через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За тиждень продажі алкоголю в США виросли на 55% в річному вираженні. Такі дані надала дослідницька компанія Nielsen, передає УНН з посиланням на newsweek.com
Найбільше зросли продажі міцного алкоголю - на 75% (тижнем раніше зростання склало 26%), продажі вина - на 66% (28%). Продажі пива виросли на 42% (14%).
Також повідомляється, що онлайн-продажі алкоголю зросли на 243%.
Аналітики зліт продажів пояснюють тим, що через пандемію коронавіруса люди змушені перебувати вдома і не можуть відвідувати бари і ресторани.
Як писав УНН, коронавірус також провокував зростання продажів вина по всьому світу.
В Україні ж, даних про зростання продажів алкогольних напоїв поки немає, проте, економісти вже попереджають про можливе подорожчання спиртного на тлі карантинних заходів та майбутніми труднощами з імпортом. При тому не тільки алкоголю, але і фруктів, і овочів.
Уточнимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").