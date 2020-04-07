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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: в США взлетели продажи алкоголя, особенно через Интернет

Пандемия коронавируса: в США взлетели продажи алкоголя, особенно через Интернет

Киев  •  УНН

 • 15692 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За неделю продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении. Такие данные предоставила исследовательская компания Nielsen, передает УНН со ссылкой на newsweek.com

Больше всего выросли продажи крепкого алкоголя - на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина - на 66% (28%). Продажи пива выросли на 42% (14%).

Также сообщается, что онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%.

Аналитики взлет продаж объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса люди вынуждены находиться дома и не могут посещать бары и рестораны.

Как писал УНН, коронавирус также провоцировал рост продаж вина по всему миру.

В Украине же, данных о росте продаж алкогольных напитков пока нет, однако, экономисты уже предупреждают о возможном подорожании спиртного на фоне карантинных мероприятий и будущими трудностями с импортом. При этом не только алкоголя, но и фруктов и овощей.

Уточним, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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