Четверо дітей загинули через удар рф по багатоповерхівці у Прилуках, кількість жертв продовжує зростати
Київ • УНН
У Прилуках кількість загиблих через удар рф зросла до 13, серед них четверо дітей. Поранено 50 людей, тривають пошуки під завалами.
Четверо дітей серед загиблих внаслідок удару рф по Прилуках, кількість яких уже збільшилася до 13. І пошуки людей під завалами зруйнованої атакою багатоповерхівки тривають. Про це повідомили 7 жовтня у ГУНП в Чернігівській області, пише УНН.
Станом на 12:45 кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед них - четверо дітей
За даними поліції, "кількість поранених зросла до 50 осіб, серед яких 7 дітей".
"Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 13782 перегляди
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