Четверо дітей загинули через удар рф по багатоповерхівці у Прилуках, кількість жертв продовжує зростати

Четверо дітей серед загиблих внаслідок удару рф по Прилуках, кількість яких уже збільшилася до 13. І пошуки людей під завалами зруйнованої атакою багатоповерхівки тривають. Про це повідомили 7 жовтня у ГУНП в Чернігівській області, пише УНН.

Станом на 12:45 кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед них - четверо дітей - повідомили в поліції.

За даними поліції, "кількість поранених зросла до 50 осіб, серед яких 7 дітей".

"Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.

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росія продовжила атакувати регіон і пізніше 7 жовтня.