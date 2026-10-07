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Четверо дітей загинули через удар рф по багатоповерхівці у Прилуках, кількість жертв продовжує зростати

Київ • УНН

 • 3002 перегляди

У Прилуках кількість загиблих через удар рф зросла до 13, серед них четверо дітей. Поранено 50 людей, тривають пошуки під завалами.

Четверо дітей загинули через удар рф по багатоповерхівці у Прилуках, кількість жертв продовжує зростати

Четверо дітей серед загиблих внаслідок удару рф по Прилуках, кількість яких уже збільшилася до 13. І пошуки людей під завалами зруйнованої атакою багатоповерхівки тривають. Про це повідомили 7 жовтня у ГУНП в Чернігівській області, пише УНН.

Станом на 12:45 кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед них - четверо дітей

- повідомили в поліції.

За даними поліції, "кількість поранених зросла до 50 осіб, серед яких 7 дітей".

"Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.

"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 13782 перегляди

росія продовжила атакувати регіон і пізніше 7 жовтня.

Чернігів був атакований крилатими ракетами. Влучання зафіксовані по складському приміщенню. (...) В результаті влучання ракет виникла пожежа триповерхової адміністративної будівлі. За інформацією екстрених служб постраждалих людей немає

- написав після опівдня 7 жовтня у соцмережах голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Юлія Шрамко

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