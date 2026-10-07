Четверо детей погибли в результате удара рф по многоэтажке в Прилуках, число жертв продолжает расти

Четверо детей среди погибших в результате удара рф по Прилукам, число которых уже увеличилось до 13. И поиски людей под завалами разрушенной атакой многоэтажки продолжаются. Об этом 7 октября сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.

По состоянию на 12:45 число погибших возросло до 13 человек, среди них — четверо детей

По данным полиции, "число раненых возросло до 50 человек, среди которых 7 детей".

"Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки", — говорится в сообщении.

"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф

россия продолжила атаковать регион и позже 7 октября.

Чернигов был атакован крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы в складское помещение. (...) В результате попадания ракет возник пожар в трехэтажном административном здании. По информации экстренных служб, пострадавших нет