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Четверо детей погибли в результате удара рф по многоэтажке в Прилуках, число жертв продолжает расти

Киев • УНН

 • 6868 просмотра

В Прилуках число погибших в результате удара рф возросло до 13, среди них четверо детей. Ранены 50 человек, продолжаются поиски под завалами.

Четверо детей погибли в результате удара рф по многоэтажке в Прилуках, число жертв продолжает расти

Четверо детей среди погибших в результате удара рф по Прилукам, число которых уже увеличилось до 13. И поиски людей под завалами разрушенной атакой многоэтажки продолжаются. Об этом 7 октября сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.

По состоянию на 12:45 число погибших возросло до 13 человек, среди них — четверо детей

— сообщили в полиции.

По данным полиции, "число раненых возросло до 50 человек, среди которых 7 детей".

"Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки", — говорится в сообщении.

"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 16661 просмотр

россия продолжила атаковать регион и позже 7 октября.

Чернигов был атакован крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы в складское помещение. (...) В результате попадания ракет возник пожар в трехэтажном административном здании. По информации экстренных служб, пострадавших нет

— написал после полудня 7 октября в соцсетях глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Юлия Шрамко

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