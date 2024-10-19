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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Чесне завершення війни та надійний мир: Зеленський зустрівся із главою МЗС Франції

Київ • УНН

 • 25440 перегляди

Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Франції. Обговорювалося чесне завершення війни та підтримка Францією Плану перемоги як шляху до справедливого миру.

Чесне завершення війни та надійний мир: Зеленський зустрівся із главою МЗС Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Йшлося про чесне завершення війни та надійний мир, передає УНН.

"Дякую Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було спільне бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир", - повідомив Зеленський.

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