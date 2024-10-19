Честное завершение войны и надежный мир: Зеленский встретился с главой МИД Франции
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Франции. Обсуждалось честное завершение войны и поддержка Францией Плана победы как пути к справедливому миру.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Речь шла о честном завершении войны и надежном мире, передает УНН.
"Спасибо Франции за поддержку Плана победы - пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы было общее видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир", - сообщил Зеленский.
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