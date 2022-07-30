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Червоний Хрест запропонував допомогу в евакуації поранених із Оленівки

Червоний Хрест запропонував допомогу в евакуації поранених із Оленівки

Київ • УНН

 • 160293 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогу в евакуації поранених із Оленівки на Донеччині. Про це йдеться у заяві на сайті МКЧХ від 29 липня, пише УНН.

Цитата

"Міжнародному комітету Червоного Хреста відомі повідомлення про напад на об'єкт, де утримувалися військовополонені та інші особи, позбавлені волі, в Оленівці. (...) МКЧХ запропонував допомогу в евакуації поранених та безоплатній передачі медикаментів, захисного спорядження та матеріалів для судово-медичної експертизи. Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідне лікування та щоб із тілами загиблих поводилися гідно", - сказано у заяві.

Деталі

У МКЧХ вказали, що зробили запит на доступ для визначення стану здоров'я та стану всіх людей, які перебували на місці під час нападу. "Ми також підтримуємо зв'язок із сім'ями, приймаючи їхні прохання та запити", - додали в організації.

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. 

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

ГУР МОУ повідомило, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

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