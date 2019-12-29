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Червоний Хрест чергує на місці обміну: що відомо

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста з самого ранку чергують на місці, де має відбутись обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, щоб переконатись, що обмінювані особи мають вільне бажання взяти участь у обміні. Про це в коментарі УНН розповів речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

“Вони (співробітники МКЧХ — ред.) давно там вже. Все йде з планом, який був намічений”, — повідомив співрозмовник УНН, відповідаючи на запитання про те, чи пробули представники Червоного Хреста на місце обміну.

З його слів, від МКЧХ на місці “троє чи четверо” представників — “стільки, скільки потрібно, щоб переконатись, що ті люди, які будуть сьогодні звільнені — що вони справді мають вільне бажання і що вони фізично можуть цю процедуру винести”.

“Наша роль не така велика, ми маємо переконатись, що одночасне звільнення і передача людей буде за їхнім бажанням, що вони справді бажають взяти участь у цьому процесі і що їхній фізичний стан здоров’я дозволяє їм цю процедуру перенести”, — додав Власенко.

Зазначимо, раніше сьогодні стало відомо, що колона автобусів з, ймовірно, утримуваними особами з української сторони прибула до КПВВ “Майорськ”, де повинен відбутися процес обміну з бойовиками так званих “Л/ДНР”.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”. 

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

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