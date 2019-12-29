Червоний Хрест чергує на місці обміну: що відомо

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста з самого ранку чергують на місці, де має відбутись обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, щоб переконатись, що обмінювані особи мають вільне бажання взяти участь у обміні. Про це в коментарі УНН розповів речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.