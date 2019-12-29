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Красный Крест дежурит на месте обмена: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Представители Международного Комитета Красного Креста с самого утра дежурят на месте, где должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, чтобы убедиться, что обмениваемые лица имеют свободное желание принять участие в обмене. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"Они (сотрудники МККК - ред.) давно там уже. Все идет по плану, который был намечен", - сообщил собеседник УНН, отвечая на вопрос о том, пробыли ли представители Красного Креста на место обмена.

По его словам, от МККК на месте "трое или четверо" представителей - "столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что те люди, которые будут сегодня освобождены - что они действительно имеют свободное желание и они физически могут эту процедуру вынести".

"Наша роль не столь велика, мы должны убедиться, что одновременное освобождение и передача людей будет по их желанию, что они действительно хотят принять участие в этом процессе и их физическое состояние здоровья позволяет им эту процедуру перенести", - добавил Власенко.

Отметим, ранее сегодня стало известно, что колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ "Майорское", где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых "Л/ДНР".

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Украинские Национальные Новости

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