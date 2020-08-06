Червоне, біле або рожеве вино: бразильці визначилися з уподобаннями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Жителі Бразилії віддають перевагу червоному вину. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
Так, в ході опитування, проведеного місцевими соціологами, було встановлено, що 55% жителів країни люблять і найчастіше купують червоне вино. Ще 25% - біле. Інші 20% віддають перевагу рожевому вину.
"Також в Бразилії дуже популярні кріплені вина, які використовуються для приготування глінтвейну, в ході підготовки до національних свят", - йдеться в повідомленні
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Якщо мова йде про біле вино - бразильці найчастіше купують напій, вироблений з сортів винограду "Шардоне" та "Совіньон Блан".
Також, бразильці небайдужі до ігристих вин, вироблених із сорту винограду "Москато бьянко".
Відзначимо, що згідно з даними Держстату, Україна найбільше іноземного вина купує в Італії, а продає вітчизняне - переважно в Німеччину.
Уточнимо, що українці вибирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше ніж іноземне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).