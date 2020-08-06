Красное, белое или розовое вино: бразильцы определились с предпочтениями
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Жители Бразилии предпочитают красное вино. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Так, в ходе опроса, проведенного местными социологами, было установлено, что 55% жителей страны любят и часто покупают красное вино. Еще 25% - белое. Остальные 20% отдают предпочтение розовому вину.
"Также в Бразилии очень популярны крепленые вина, которые используются для приготовления глинтвейна, в ходе подготовки к национальным праздникам", - говорится в сообщении
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Если речь идет о белом вине - бразильцы чаще всего покупают напиток, произведенный из сортов винограда "Шардоне" и "Совиньон Блан".
Также, бразильцы неравнодушны к игристым винам, произведенным из сорта винограда "Москато бьянко".
Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше всего иностранного вина покупает в Италии, а продает отечественное - преимущественно в Германию.
Уточним, что украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.
Среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).