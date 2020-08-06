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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69987 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96952 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123038 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105217 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125034 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100603 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101506 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103741 просмотра

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Красное, белое или розовое вино: бразильцы определились с предпочтениями

Красное, белое или розовое вино: бразильцы определились с предпочтениями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Жители Бразилии предпочитают красное вино. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.

Так, в ходе опроса, проведенного местными социологами, было установлено, что 55% жителей страны любят и часто покупают красное вино. Еще 25% - белое. Остальные 20% отдают предпочтение розовому вину.

"Также в Бразилии очень популярны крепленые вина, которые используются для приготовления глинтвейна, в ходе подготовки к национальным праздникам", - говорится в сообщении

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Если речь идет о белом вине - бразильцы чаще всего покупают напиток, произведенный из сортов винограда "Шардоне" и "Совиньон Блан".

Также, бразильцы неравнодушны к игристым винам, произведенным из сорта винограда "Москато бьянко".

Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше всего иностранного вина покупает в Италии, а продает отечественное - преимущественно в Германию.

Уточним, что украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.

Среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).

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