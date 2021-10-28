"Червона" зона: у школах Запоріжжя знову подовжили осінні канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У школах міста Запоріжжя, яке у "червоній" зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, знову на тиждень подовжили осінні канікули. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення заступника мера Запоріжжя Анатолія Васюка.
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"Осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя знову подовжено. У зв’язку з напруженою епідеміологічною ситуацією в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується до 7 листопада поточного року", — ідеться у повідомленні.
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Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя.
Заступник мера Запоріжжя також наголосив на необхідності вакцинації.
"Нагадую, що вакцинація від COVID-19 була й залишається найдієвішим засобом зниження рівня захворюваності та зменшення кількості летальних випадків", — додав Васюк.
Додамо
Минулого разу у запорізьких школах подовжили канікули з 23 до 31 жовтня.
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Нагадаємо
Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. "Червону" зону карантину з 30 жовтня введуть у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.