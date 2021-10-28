"Красная" зона: в школах Запорожья снова продлили осенние каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В школах города Запорожья, который находится в "красной" зоне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19, опять на неделю продлили осенние каникулы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение заместителя мэра Запорожья Анатолия Васюка.
Детали
"Осенние каникулы в заведениях общего среднего образования Запорожья вновь продлены. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается до 7 ноября текущего года", — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Запорожья.
Заместитель мэра Запорожья также напомнил о необходимости вакцинации.
"Напоминаю, что вакцинация от COVID-19 была и остается действенным средством снижения уровня заболеваемости и уменьшения количества летальных исходов", — добавил Васюк.
Добавим
В прошлый раз в запорожских школах продлили каникулы с 23 по 31 октября.
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Напомним
В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. "Красную" зону карантина с 30 октября введут в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
К началу ноября из-за распространения COVID-19 более половины Украины попадет в "красную" зону, а именно — 15 областей.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.