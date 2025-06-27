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Чернишов заявив, що нікуди не збирається тікати та готовий співпрацювати зі слідством

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Віцепрем'єр Олексій Чернишов запевнив у суді, що не втече, і готовий до співпраці, посилаючись на свої обов'язки міністра національної єдності, які вимагають частих поїздок за кордон. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, але він вважає підозру необґрунтованою.

Чернишов заявив, що нікуди не збирається тікати та готовий співпрацювати зі слідством

У Києві під час судового засідання віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов заявив, що не збирається нікуди тікати і готовий співпрацювати зі слідством. Він також нагадав про свої обов’язки міністра національної єдності, які вимагають від нього часто перебувати за кордоном, кореспондент УНН.

Деталі

Чернишов наголосив, що готовий до співпраці з судовими органами.

Я особисто готовий до повної співпраці прозорого судового процесу. Готовий зустрічатися і ходити на засідання. Я безумовно просив би врахувати, що середа урядовий день, але і тут готовий робити виняток 

- наголосив він.

Віцепрем'єр також нагадав про свої обов’язки, які вимагають від нього частих поїздок за кордон.

Безумовно сьогодні збереження ВПО за кордоном є пріоритет. І ми маємо створити умови підтримки українців за кордоном. Очевидно ці функції передбачають виїзди за кордон для зустрічей з українцями 

- пояснив він.

Чернишов також запевнив, що не має наміру нікуди тікати. Він наголосив, що його турбує лише його репутація.

Тепер головне - я нікуди не планую втікати. Я не розумію від кого та від чого я маю переховуватись. Головне, що сьогодні стоїть на кону, - це моя репутація. Я демонструю своєю поведінкою повну відкритість та прозорість. Я готовий допомагати як слідству та суду 

- заявив він.

Нагадування

Виший антикорупійний суд розпочав чергове засідання у справі обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову.

Раніше суд оголосив перерву у справі віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, до 16:30.

Перед цим захист Чернишова просив відмовити в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Позиція прокурора

Своєю чергою прокурор просив суд задовольнити клопотання про застосування до Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн 2 668 грн, а також покласти низку процесуальних обовʼязків, зокрема повідомляти слідчого про зміну місце проживання та роботи, не пересуватися без дозволу, утримуватися від спілкування з підозрюваними тощо.

Сам Чернишов вважає повідомлену йому підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря необгрунтованою.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Київ
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