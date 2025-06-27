Чернишов заявив, що нікуди не збирається тікати та готовий співпрацювати зі слідством
Київ • УНН
Віцепрем'єр Олексій Чернишов запевнив у суді, що не втече, і готовий до співпраці, посилаючись на свої обов'язки міністра національної єдності, які вимагають частих поїздок за кордон. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, але він вважає підозру необґрунтованою.
У Києві під час судового засідання віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов заявив, що не збирається нікуди тікати і готовий співпрацювати зі слідством. Він також нагадав про свої обов’язки міністра національної єдності, які вимагають від нього часто перебувати за кордоном, кореспондент УНН.
Деталі
Чернишов наголосив, що готовий до співпраці з судовими органами.
Я особисто готовий до повної співпраці прозорого судового процесу. Готовий зустрічатися і ходити на засідання. Я безумовно просив би врахувати, що середа урядовий день, але і тут готовий робити виняток
Віцепрем'єр також нагадав про свої обов’язки, які вимагають від нього частих поїздок за кордон.
Безумовно сьогодні збереження ВПО за кордоном є пріоритет. І ми маємо створити умови підтримки українців за кордоном. Очевидно ці функції передбачають виїзди за кордон для зустрічей з українцями
Чернишов також запевнив, що не має наміру нікуди тікати. Він наголосив, що його турбує лише його репутація.
Тепер головне - я нікуди не планую втікати. Я не розумію від кого та від чого я маю переховуватись. Головне, що сьогодні стоїть на кону, - це моя репутація. Я демонструю своєю поведінкою повну відкритість та прозорість. Я готовий допомагати як слідству та суду
Нагадування
Виший антикорупійний суд розпочав чергове засідання у справі обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову.
Раніше суд оголосив перерву у справі віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, до 16:30.
Перед цим захист Чернишова просив відмовити в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
Позиція прокурора
Своєю чергою прокурор просив суд задовольнити клопотання про застосування до Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн 2 668 грн, а також покласти низку процесуальних обовʼязків, зокрема повідомляти слідчого про зміну місце проживання та роботи, не пересуватися без дозволу, утримуватися від спілкування з підозрюваними тощо.
Сам Чернишов вважає повідомлену йому підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря необгрунтованою.