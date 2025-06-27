Чернышов заявил, что никуда не собирается бежать и готов сотрудничать со следствием

В Киеве во время судебного заседания вице-премьер-министр Алексей Чернышов заявил, что не собирается никуда бежать и готов сотрудничать со следствием. Он также напомнил о своих обязанностях министра национального единства, которые требуют от него часто находиться за границей, корреспондент УНН.

Детали

Чернышов подчеркнул, что готов к сотрудничеству с судебными органами.

Я лично готов к полному сотрудничеству прозрачного судебного процесса. Готов встречаться и ходить на заседания. Я безусловно просил бы учесть, что среда правительственный день, но и здесь готов делать исключение - подчеркнул он.

Вице-премьер также напомнил о своих обязанностях, которые требуют от него частых поездок за границу.

Безусловно сегодня сохранение ВПЛ за границей является приоритетом. И мы должны создать условия поддержки украинцев за границей. Очевидно эти функции предусматривают выезды за границу для встреч с украинцами - пояснил он.

Чернышов также заверил, что не намерен никуда бежать. Он подчеркнул, что его беспокоит только его репутация.

Теперь главное - я никуда не планирую убегать. Я не понимаю от кого и от чего я должен скрываться. Главное, что сегодня стоит на кону, - это моя репутация. Я демонстрирую своим поведением полную открытость и прозрачность. Я готов помогать как следствию, так и суду - заявил он.

Напоминание

Высший антикоррупционный суд начал очередное заседание по делу избрания меры пресечения Алексею Чернышову.

Ранее суд объявил перерыв в деле вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, до 16:30.

Перед этим защита Чернышова просила отказать в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

Позиция прокурора

В свою очередь прокурор просил суд удовлетворить ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в 120 млн 2 668 грн, а также возложить ряд процессуальных обязанностей, в частности сообщать следователю об изменении места жительства и работы, не передвигаться без разрешения, воздерживаться от общения с подозреваемыми и т.д.

Сам Чернышов считает сообщенное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки необоснованным.