Чернігівщину за тиждень ворог обстріляв 54 рази: пролунало понад 320 вибухів
Київ • УНН
За минулий тиждень російські війська 54 рази обстріляли 19 населених пунктів Чернігівської області, спричинивши 321 вибух, а українські сили протиповітряної оборони збили ворожу крилату ракету.
російські війська за минулий тиждень вдарили 54 рази по 19 населених пунктах Чернігівської області, зокрема завдали чотири 4 авіаційних удари. Обійшлось без постраждалих. Також сили ППО збили крилату ракету ворога. Про це у понеділок розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
За тиждень ворог 54 рази обстріляв 19 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 321 вибух. Противником нанесено 4 авіаційних удари
Водночас підрозділом ППО Сил оборони збито крилату ракету противника. Внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень та втрат не зафіксовано, додав очільник ОВА.
Доповнення
Російські війська минулої доби 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, у тому числі скидали вибухівку з дрона, спричинивши 59 вибухів.