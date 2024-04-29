Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

российские войска за прошедшую неделю ударили 54 раза по 19 населенным пунктам Черниговской области, в частности нанесли четыре 4 авиационных удара. Обошлось без пострадавших. Также силы ПВО сбили крылатую ракету врага. Об этом в понедельник рассказал председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За неделю враг 54 раза обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксирован 321 взрыв. Противником нанесены 4 авиационных удара - написал Чаус в Telegram.

В то же время подразделением ПВО Сил обороны сбита крылатая ракета противника. В результате падения обломков ракеты повреждений и потерь не зафиксировано, добавил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе сбрасывали взрывчатку с дрона, вызвав 59 взрывов.