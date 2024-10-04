Чернігівщину росіяни атакували КАБами, з мінометів і дронами: 57 вибухів за добу
Київ • УНН
У Чернігівській області зафіксовано 57 вибухів через ворожі обстріли. У Гірську загинуло 3 цивільних, серед них дитина, ще 4 поранено, включаючи двох дітей.
У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 57 вибухів через ворожі обстріли, повідомили у п'ятницю в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними ОК "Північ", ворожі обстріли фіксували:
Новгород-Сіверський район
- Новгород-Сіверська громада: Вороб’ївка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дронів. Ясна Поляна – 1 вибух з ФПВ. Михальчина Слобода – 4 обстріли: 6 вибухів з 120-мм міномету; 7 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
- Семенівська громада: Прогрес – 1 вибух з ФПВ-дрона. Зоря – 4 вибухи, КАБи.
Корюківський район
- Сновська громада: Клюси – 3 обстріли: 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Гірськ – 3 обстріли: 5 вибухів – ФПВ-дрони; 3 вибухи з міномету 120 мм. Знищено автомобіль з газовими балонами. Загинуло 3 цивільних, серед них – дитина. Поранено четверо цивільних, серед яких – двоє дітей. Хрінівка – 2 вибухи, ймовірно з міномету 120 мм.
- Городнянська громада: Сеньківка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Російський дрон атакував вантажівку з газом на Чернігівщині: 3 загиблих, у тому числі дитина, 4 поранених03.10.24, 15:54 • 13880 переглядiв
Загалом, як повідомляється, на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей протягом минулої доби нараховано 131 обстріл (409 вибухів) із різних видів озброєння. Загинуло троє та ще поранено 13 цивільних осіб. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки.