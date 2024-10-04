Чернігівщину росіяни атакували КАБами, з мінометів і дронами: 57 вибухів за добу

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54709 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103089 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141279 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117074 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109325 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113863 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139270 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75177 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83638 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177186 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25714 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30919 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29980 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21445 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34098 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141285 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139274 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177189 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515949 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5798 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29980 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30919 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35032 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59057 перегляди
Актуальне
Чернігівщину росіяни атакували КАБами, з мінометів і дронами: 57 вибухів за добу

Чернігівщину росіяни атакували КАБами, з мінометів і дронами: 57 вибухів за добу

Київ • УНН

 • 14491 перегляди

У Чернігівській області зафіксовано 57 вибухів через ворожі обстріли. У Гірську загинуло 3 цивільних, серед них дитина, ще 4 поранено, включаючи двох дітей.

У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 57 вибухів через ворожі обстріли, повідомили у п'ятницю в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.

Деталі

За даними ОК "Північ", ворожі обстріли фіксували:

Новгород-Сіверський район

  • Новгород-Сіверська громада: Вороб’ївка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дронів. Ясна Поляна – 1 вибух з ФПВ. Михальчина Слобода – 4 обстріли: 6 вибухів з 120-мм міномету; 7 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА. 
  • Семенівська громада: Прогрес – 1 вибух з ФПВ-дрона. Зоря – 4 вибухи, КАБи.

Корюківський район

  • Сновська громада: Клюси – 3 обстріли: 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Гірськ – 3 обстріли: 5 вибухів – ФПВ-дрони; 3 вибухи з міномету 120 мм. Знищено автомобіль з газовими балонами. Загинуло 3 цивільних, серед них – дитина. Поранено четверо цивільних, серед яких – двоє дітей. Хрінівка – 2 вибухи, ймовірно з міномету 120 мм. 
  • Городнянська громада: Сеньківка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Російський дрон атакував вантажівку з газом на Чернігівщині: 3 загиблих, у тому числі дитина, 4 поранених03.10.24, 15:54 • 13880 переглядiв

Загалом, як повідомляється, на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей протягом минулої доби нараховано 131 обстріл (409 вибухів) із різних видів озброєння. Загинуло троє та ще поранено 13 цивільних осіб. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivska-oblastЧернігівська область

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35