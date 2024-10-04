Черниговскую область россияне атаковали КАБами, из минометов и дронами: 57 взрывов за сутки

В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 57 взрывов из-за вражеских обстрелов, сообщили в пятницу в оперативном командовании "Север" в Facebook, пишет УНН.

Детали

По данным ОК "Север", вражеские обстрелы фиксировали:

Новгород-Северский район

Новгород-Северская громада: Воробьевка - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дронов. Ясная Поляна - 1 взрыв из ФПВ. Михальчина Слобода - 4 обстрела: 6 взрывов из 120-мм миномета; 7 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА.

Семеновская община: Прогресс - 1 взрыв с ФПВ-дрона. Заря - 4 взрыва, КАБы.

Корюковский район

Сновская громада: Клюсы - 3 обстрела: 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Горск - 3 обстрела: 5 взрывов - ФПВ-дроны; 3 взрыва из миномета 120 мм. Уничтожен автомобиль с газовыми баллонами. Погибло 3 гражданских, среди них - ребенок. Ранены четверо гражданских, среди которых - двое детей. Хреновка - 2 взрыва, вероятно из миномета 120 мм.

Городнянская громада: Сеньковка - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

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В целом, как сообщается, на приграничных территориях Черниговской, Сумской и части Харьковской областей за прошедшие сутки насчитали 131 обстрел (409 взрывов) из разных видов вооружения. Погибли трое и еще ранены 13 гражданских лиц. Повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома.