Черниговскую область россияне атаковали КАБами, из минометов и дронами: 57 взрывов за сутки
Киев • УНН
В Черниговской области зафиксировано 57 взрывов из-за вражеских обстрелов. В Горском погибло 3 гражданских, среди них ребенок, еще 4 ранены, включая двух детей.
В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 57 взрывов из-за вражеских обстрелов, сообщили в пятницу в оперативном командовании "Север" в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным ОК "Север", вражеские обстрелы фиксировали:
Новгород-Северский район
- Новгород-Северская громада: Воробьевка - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дронов. Ясная Поляна - 1 взрыв из ФПВ. Михальчина Слобода - 4 обстрела: 6 взрывов из 120-мм миномета; 7 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА.
- Семеновская община: Прогресс - 1 взрыв с ФПВ-дрона. Заря - 4 взрыва, КАБы.
Корюковский район
- Сновская громада: Клюсы - 3 обстрела: 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Горск - 3 обстрела: 5 взрывов - ФПВ-дроны; 3 взрыва из миномета 120 мм. Уничтожен автомобиль с газовыми баллонами. Погибло 3 гражданских, среди них - ребенок. Ранены четверо гражданских, среди которых - двое детей. Хреновка - 2 взрыва, вероятно из миномета 120 мм.
- Городнянская громада: Сеньковка - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Российский дрон атаковал грузовик с газом в Черниговской области: 3 погибших, в том числе ребенок, 4 раненых3 октября 2024, 12:54 • 11949 просмотров
В целом, как сообщается, на приграничных территориях Черниговской, Сумской и части Харьковской областей за прошедшие сутки насчитали 131 обстрел (409 взрывов) из разных видов вооружения. Погибли трое и еще ранены 13 гражданских лиц. Повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома.