Чернігівщина: росіяни обстріляли мінометами Семенівську громаду, є загиблий цивільний
Київ • УНН
51-річний цивільний загинув у Семенівській ОТГ Чернігівської області під час російського мінометного обстрілу, який також пошкодив житлові будинки.
Росіяни вдарили з мінометів по прикордонню Чернігівщини. Поцілили по житлових будинках. Під час однієї з атак армійці рф вбили 51-річного мирного мешканця. Його тіло виявили біля воронки сусіди. Про жертву російської агресії повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди. Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів.
Деталі
У МВС України поточнили що росіяни атакували приватні будинки у прикордонній зоні Чернігівщини. За даними правоохоронців російська армія здійснила обстріли сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Крім того, частково зруйнований приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував в оселі на момент обстрілу та дивом вцілів.
Поліцейські задокументували наслідки російських атак.
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