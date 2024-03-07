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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 21:37  •  6461 просмотра

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51-летний гражданский погиб в Семеновской ОТГ Черниговской области во время российского минометного обстрела, который также повредил жилые дома.

Россияне ударили из минометов по пограничью Черниговщины. Поцелили по жилым домам. Во время одной из атак армейцы рф убили 51-летнего мирного жителя. Его тело обнаружили возле воронки соседи. О жертве российской агрессии сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Сегодня около 16:00 в Семеновской громаде во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело возле воронки нашли соседи. Также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.

- написал Чаус в своем телеграм-канале.

Детали

В МВД Украины сообщили что россияне атаковали частные дома в приграничной зоне Черниговщины. По данным правоохранителей  российская армия осуществила обстрелы сел Семеновской общины Новгород-Северского района.

Кроме того, частично разрушен частный дом в одном из сел Семеновской громады. Хозяин дома находился в доме на момент обстрела и чудом уцелел.

Полицейские задокументировали последствия российских атак.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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