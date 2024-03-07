Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

Россияне ударили из минометов по пограничью Черниговщины. Поцелили по жилым домам. Во время одной из атак армейцы рф убили 51-летнего мирного жителя. Его тело обнаружили возле воронки соседи. О жертве российской агрессии сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Сегодня около 16:00 в Семеновской громаде во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело возле воронки нашли соседи. Также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел. - написал Чаус в своем телеграм-канале.

Детали

В МВД Украины сообщили что россияне атаковали частные дома в приграничной зоне Черниговщины. По данным правоохранителей российская армия осуществила обстрелы сел Семеновской общины Новгород-Северского района.

Кроме того, частично разрушен частный дом в одном из сел Семеновской громады. Хозяин дома находился в доме на момент обстрела и чудом уцелел.

Полицейские задокументировали последствия российских атак.

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