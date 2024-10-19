Черкащина зазнала масованого удару рф: загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру
Київ • УНН
Вночі Черкаська область зазнала масованої атаки. ППО збило 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні об'єкти.
Черкаська область вночі зазнала масованого удару російських військ. ППО збила 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram у суботу, пише УНН.
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"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість атак наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БпЛА противника та 2 ракети", - повідомив Табурець.
Однак, зі слів голови ОВА, є "декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків".
"Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі. Співчуття рідним і близьким!.." - написав Табурець.
"У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився", - зазначив голова ОВА.
У приватному секторі Черкас, за його даними, "уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ".
Обстеження території, зі слів Табурця, триває.
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