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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2242 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Черкащина зазнала масованого удару рф: загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 29046 перегляди

Вночі Черкаська область зазнала масованої атаки. ППО збило 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні об'єкти.

Черкащина зазнала масованого удару рф: загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру

Черкаська область вночі зазнала масованого удару російських військ. ППО збила 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram у суботу, пише УНН.

Деталі

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість атак наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БпЛА противника та 2 ракети", - повідомив Табурець.

Однак, зі слів голови ОВА, є "декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків".

"Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі. Співчуття рідним і близьким!.." - написав Табурець.

"У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився", - зазначив голова ОВА.

У приватному секторі Черкас, за його даними, "уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ".

Обстеження території, зі слів Табурця, триває.

Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено19.10.24, 12:59 • 26767 переглядiв

Юлія Шрамко

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