Черкасская область подверглась массированному удару рф: погибла женщина, атакована критическая инфраструктура

Черкасская область ночью подверглась массированному удару российских войск. ПВО сбила 41 дрон и 2 ракеты, но есть попадания. Погибла женщина, атакована критическая инфраструктура, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram в субботу, пишет УНН.

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"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство атак наши защитники отбили. По предварительной информации, всего силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожено 41 БпЛА противника и 2 ракеты", - сообщил Табурец.

Однако, по словам главы ОВА, есть "несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков".

"В результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 г.р. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны. Соболезнования родным и близким!" - написал Табурец.

"В Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры. Последствия уточняем. Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже ликвидировали. Один травмированный. От госпитализации отказался", - отметил глава ОВА.

В частном секторе Черкасс, по его данным, "обломками БпЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ".

Обследование территории, по словам Табурца, продолжается.

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