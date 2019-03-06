Чергова порція лукавства або як Рибалка шукав "крайніх" у провалі законопроекту

4 березня Рибалка на своїй сторінці у Facebook написав: "У четвер Рада провалила важливий законопроект про технічні регламенти(№6235), який би дав можливість українським виробникам машинобудування продавати свої товари на ринку Євросоюзу без додаткової сертифікації. Оце і є справжня євроінтеграція, коли наші виробники можуть нарощувати продаж товарів до ЄС. І найголовніше: йдеться не про дешеву сировину, а про товари з більш-менш високою доданою вартістю.

Наша фракція голосувала "за". Але байдужість владної більшості провалила законопроект. Інші важливі проекти або не ставлять до порядку денного, або місяцями до них не доходить черга".

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Проте, згідно із даними порталу ВР, свій голос за законопроект віддали лише 9 членів фракції РПЛ. Інакше кажучи – менше половини від загальної кількості депутатів фракції.

Ще 2 нардепи РПЛ не голосували за документ, а 10 представників фракції взагалі були відсутні у Раді того дня. Сам Рибалка під час голосування також був відсутній.

Разом з тим, свої голоси за законопроект віддали 53 представники БПП, 59 нардепів під "Народного Фронту", 16 нардепів від "Опозиційного блоку".

Загалом проти проекту ЗУ не голосував жоден нардеп, а рішення не вдалося схвалити, оскільки переважна більшість народних обранців, у тому числі – від РПЛ, були відсутні у Раді того дня.

Нагадаємо, ЗМІ вже не вперше фіксують маніпуляцію фактами збоку депутата Рибалки. Нещодавно, він робив неправдиві заяви щодо видобутку газу, раніше – обіцяв, але не підтримав закон про вибори.

Також був випадок, коли радикал приписав РПЛ "земельний" законопроект БПП.

Паралельно, адвокати Рибалки системно погрожують ЗМІ судами за новини про їх клієнта.