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Очередная порция лукавства или как Рыбалка искал "крайних" в провале законопроекта

Очередная порция лукавства или как Рыбалка искал "крайних" в провале законопроекта

Киев  •  УНН

 • 18552 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка обвинил властное большинство в провале законопроекта о технических регламентах. Сообщил, что РПЛ голосовала за документ, но голосов фракции оказалось мало для одобрения проекта ЗУ. Однако, это не совсем так, передает УНН.

4 марта Рыбалка на своей странице в Facebook написал: "В четверг Рада провалила важный законопроект о технических регламентах (№6235), который бы дал возможность украинским производителям машиностроения продавать свои товары на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. Это и есть настоящая евроинтеграция, когда наши производители могут наращивать продажи товаров в ЕС. И самое главное: речь идет не о дешевом сырье, а о товарах из более или менее высокой добавленной стоимостью.

Наша фракция голосовала "за". Но равнодушие властного большинства провалило законопроект. Другие важные проекты или не ставят в повестку дня, или месяцами не доходит к ним очередь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты Рыбалки хотят, чтобы журналисты опровергли новости о подозрении их клиента в госизмене

Однако, по данным портала ВР, свой голос за законопроект отдали только 9 членов фракции РПЛ. Иначе говоря - меньше половины от общего числа депутатов фракции.

Еще 2 нардепы РПЛ не голосовали за документ, а 10 представителей фракции вообще отсутствовали в Раде в тот день. Сам Рыбалка во время голосования также отсутствовал.

Вместе с тем, свои голоса за законопроект отдали 53 представителя БПП, 59 нардепов под "Народного Фронта", 16 нардепов от "Оппозиционного блока".

Вообще против проекта ЗУ не голосовал ни один нардеп, а решение не удалось принять, поскольку подавляющее большинство народных избранников, в том числе - от РПЛ, отсутствовали в Раде в тот день.

Напомним, СМИ уже не впервые фиксируют манипуляцию фактами со стороны депутата Рыбалки. Недавно он делал ложные заявления по добыче газа, ранее - обещал, но не поддержал закон о выборах.

Также был случай, когда радикал приписал РПЛ "земельный" законопроект БПП.

Параллельно, адвокаты Рыбалки системно угрожают СМИ судами за новости об их клиенте.

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