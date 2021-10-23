Черги у перукарні та ресторани: як Мельбурн насолоджується вихідними після довгого локдауну

Деталі

У Мельбурні, де проживає близько п'яти мільйонів людей, протягом шести карантинів з березня 2020 року було витримано 262 дні або майже дев'ять місяців, що більше, ніж 234-денне безперервний локдаун в Буенос-Айресі.

Незважаючи на дощ у суботу вранці, люди стояли в черзі в перукарні та ресторани для сніданку, всі з яких відкриті тільки для повністю вакцинованих.

Пізно ввечері в п'ятницю люди влаштували вуличну вечірку на південному сході Мельбурна, і раділи своєму першому за кілька місяців напою в пабі з друзями, показали кадри з соціальних мереж.

Незважаючи на те, що спалах Дельти продовжує поширюватися, в суботу в штаті Вікторія, столицею якого є Мельбурн, було зареєстровано 1750 нових випадків захворювання і дев'ять смертей, і завдяки ослабленню обмежень рівень повної вакцинації в штаті досяг 70%.

Хоча більшість торгових точок залишаються закритими, влада заявила, що подальше послаблення настане після того, як 80% вікторіанців будуть повністю щеплені.

"Давайте не будемо розслаблятися і збільшимо темп у міру того, як ми досягнемо межі в 80 %, але також і межі в 90% вакцинації", - сказав в суботу Єрун Веймар, командувач служби реагування Вікторії на COVID-19.

Хоча цього року в Мельбурні та інших містах пройшли невеликі, але жорстокі протести проти вакцинації, австралійці переважною мірою підтримують щеплення.

Майже 72% дорослих в Австралії зараз повністю вакциновані, і майже 87% отримали одне щеплення. Згідно з національною стратегією, локдауни будуть малоймовірними після того, як 80% австралійців будуть повністю щеплені.

Нагадаємо

Новий спалах COVID-19 підштовхнув деякі частини Китаю до посилення обмежень на пересування: столиця Пекін закрила деякі райони і північно-західні регіони, ввівши ряд транспортних обмежень і закривши громадські місця.