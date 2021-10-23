Очереди в парикмахерские и рестораны: как Мельбурн наслаждается выходными после долгого локдауна

Детали

В Мельбурне, где проживает около пяти миллионов человек в течение шести карантинов с марта 2020 года были выдержаны 262 дня или почти девять месяцев, больше, чем 234-дневной непрерывного локдауна в Буэнос-Айресе.

Несмотря на дождь в субботу утром, люди стояли в очереди в парикмахерские и рестораны для завтрака, все из которых открыты только для полностью вакцинированных.

Поздно вечером в пятницу люди устроили уличную вечеринку на юго-востоке Мельбурна, и радовались своему первому за несколько месяцев напитке в пабе с друзьями, показали кадры из социальных сетей.

Несмотря на то, что вспышка дельты продолжает распространяться, в субботу в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, было зарегистрировано 1750 новых случаев заболевания и девять смертей, и благодаря ослаблению ограничений уровень полной вакцинации в штате достиг 70%.

Хотя большинство торговых точек остаются закрытыми, власти заявили, что дальнейшее ослабление наступит после того, как 80% викторианцев будут полностью привиты.

"Давайте не будем расслабляться и увеличим темп по мере того, как мы достигнем границы в 80%, но также и границы в 90% вакцинации", - сказал в субботу Йерун Веймар, командующий службой реагирования Виктории на COVID-19.

Хотя в этом году в Мельбурне и других городах прошли небольшие, но жестокие протесты против вакцинации, австралийцы поддерживают прививки.

Почти 72% взрослых в Австралии сейчас полностью вакцинированы, и почти 87% получили одну прививку. Согласно национальной стратегии, локдауны будут маловероятными после того, как 80% австралийцев будут полностью привиты.

Напомним

Новая вспышка COVID-19 подтолкнула некоторые части Китая к усилению ограничений на передвижение: столица Пекин закрыла некоторые районы и северо-западные регионы, введя ряд транспортных ограничений и закрыв общественные места.