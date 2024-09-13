Через удари рф по передмістю Херсона пошкоджено автобус, скорочено маршрути
Київ • УНН
Через ворожі обстріли в Херсоні пошкоджено автобус КП "Херсонкомунтранссервіс". Маршрути №5, 17 та 38 тимчасово скорочені до площі Чорновола, про відновлення повідомлять додатково.
Через ворожі обстріли передмістя Херсона пошкоджено автобус, три маршрути тимчасово скорочені, повідомили у Херсонській МВА у п'ятницю, пише УНН.
Через ворожі обстріли Кіндійки знову пошкоджено громадський транспорт. У автобусі, який належить КП "Херсонкомунтранссервіс", вибите заднє скло. Маршрути №5, 17 та 38 тимчасово скорочені. Кінцева зупинка - площа Чорновола
Армія рф вдарила дроном по Кіндійці на Херсонщині: є постраждалий13.09.24, 11:04 • 16513 переглядiв